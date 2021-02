Tawaf à Touba : les aveux du cerveau de "Silkum" ...

Six (6) individus, membres du contingent voulant forcer les barrières pour effectuer un Tawaaf, autour de la Grande Mosquée de Touba, ont été arrêtés par la police. Poursuivis pour organisation illégale et profanation d’un lieu de culte, ils devront être déférés au parquet ce lundi au parquet.



Selon des sources proches de l’enquête qui se sont confiées à L’Observateur, la tête de file des hôtes se réclame disciple de Serigne Modou Kara Mbacké. Sans trop tardé, Serigne Modou Kara a vite réagi soutenant qu'il n’a rien à avoir avec eux.



Malgré les dénégations du guide moral de l’organisation Silkum, le cerveau persiste et signe devant les enquêteurs qu’il reste un diawrigne de Serigne Modou Kara. Il a, par ailleurs, avoir débarqué de son propre gré à Touba depuis lundi dernier, en provenant de Dakar, précisément au quartier Liberté 3.



Interrogé, il déclare aux enquêteurs « avoir été investi d’une mission qui lui recommande de faire sept fois le tour de la mosquée de Touba pour récupérer une lumière qui va l’élever à mieux assister les individus dans son activité de guérisseur ».



Alerté de la situation, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassiroou Mbacké, a sorti une fatwa pour demander leur expulsion de la Cité religieuse de Touba.