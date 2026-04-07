Tambacounda : L'incroyable exploit de Mamadou Sow, le maçon qui fabrique des hélicoptères

07/04/2026

Dans le quartier de Gourel Amat, à la périphérie de Tambacounda, Mamadou Sow n'est plus seulement un maçon de 57 ans. Ce père de sept enfants, autodidacte passionné, a réussi l'exploit de concevoir et de faire voler un hélicoptère de fabrication artisanale. L'appareil, conçu à base de métaux de récupération et propulsé par un moteur de Renault 9 (6 chevaux), est capable d'atteindre une vitesse de 200 km/h et de s'élever jusqu'à 40 mètres d'altitude.





Ce projet, qui a nécessité quatre ans de travail acharné et surmonté des accidents de parcours, attire aujourd'hui une foule de curieux et les plus hautes autorités locales. Mamadou Sow, qui a acquis ses compétences de pilote et de concepteur en autodidacte avec l'aide de son fils soudeur, plaide désormais pour un accompagnement de l'État afin de formaliser son savoir-faire.





En visite sur les lieux, le Directeur Général de l'ADEPME, Alpha Thiam, a salué ce "génie de Tamba" et a promis un soutien institutionnel. L'agence compte accompagner l'inventeur vers la création d'une structure formelle, le doter d'équipements modernes et faciliter un renforcement de ses capacités techniques (benchmark) pour passer de l'artisanat à une véritable unité industrielle "Made in Sénégal".





MS/NDARINFO



