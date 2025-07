Tableau Walo : Face aux ordures, les femmes réclament des actions concrètes

Pour freiner les risques liés à l’hivernage, à Pikine Tableau Walo, les femmes sont souvent les premières à se lever pour nettoyer les rues et les maisons. Elles balaient les ordures, évacuent les eaux stagnantes et tentent de rendre leurs communautés plus habitables. Cependant, malgré leur travail acharné, les véhicules de collecte des déchets ne viennent pas souvent ramasser les ordures qu’elles ont collectées.



Sans équipements de protection, ni matériel adéquat, elles sont exposées aux eaux usées, aux déchets toxiques et aux maladies. Les femmes enceintes rencontrent aussi des difficultés pour se déplacer, en raison du refus des taxis.



Face à cette situation, elles demandent un appui des autorités pour un meilleur cadre de vie.