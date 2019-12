Tableau WALO : les fosses septiques débordent. Une mosquée inaccessible (photos)

Le calvaire reprend pour les habitants de Pikine Tableau WALO. Les canalisations déversent de toute part du fait des branchements de fosses septiques sur ce réseau dédié à l’eau de pluie. Résultat, l’axe est gravement obstrué. La mosquée implantée sur la route principale n’est plus accessible, car cernée par les eaux puantes et verdâtres. Les riverains s’exposent à des risques de maladies respiratoires et diarrhéiques. Un véritable problème de santé publique pour laquelle les autorités doivent trouver une solution diligente.