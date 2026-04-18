Tabaski 2026 : le dimanche 19 avril 2026, 1er jour du mois de Dhul Qa’da, selon la CONACOC

18/04/2026

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) s'est réunie ce samedi 18 avril 2026 dans les locaux de la RTS pour l'observation de la lune.





Après avoir recueilli les informations provenant de ses 458 représentants à travers le pays et en accord avec les familles religieuses, la Commission a officiellement annoncé que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire national.







Par conséquent, le dimanche 19 avril 2026 marque le premier jour du mois lunaire de Dhul Qa’da, localement appelé « Diggi Tabaski ». Cette annonce est d'une importance capitale pour la communauté musulmane du Sénégal, car elle permet de fixer précisément le calendrier menant à la grande fête de l'Aïd el-Kébir. La Commission précise ainsi que nous sommes officiellement à 1 mois et 10 jours de la Tabaski.





MS/NDARINFO



