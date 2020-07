Tabaski 2020 : L’ONG turque « Hasene » distribue 400 bœufs à travers le pays (vidéo)

Depuis 2013, l’organisation humanitaire turque « Hasene » mène des actions sociales en faveur des personnes défavorisées en collaboration avec l’association « And Diapalanté » dirigée par l’Imam Cheikh Ahmed Tidjane DIOP, Khalif de fils de Serigne Abdoul Magib DIOP. Cette année, 400 bœufs ont été mis en contribution sur l’échelle du pays pour permettre aux démunis de célébrer l’Aïd-el-Kébir. « L’assistance a été renouvelée en dépit des contraintes engendrées par la Covid-19 », s’est réjoui Baye Ndaraw DIOP, porte-parole de « And Diapalanté. « Les dons seront distribués en Casamance, dans le Saloum, le Djambour, la petite-Côte et la région de Saint-Louis », a-t-il ajouté. M. DOIOP, renseigne que des points focaux ont été mis en place dans les quartiers pour identifier les potentiels bénéficiaires et leur remettre leurs kits. Il faut rappeler que dans la zone nord, 120 bœufs ont été prévus par cette initiative solidaire d’envergure.