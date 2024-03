TEUD BITI SANTHIE : récit de mille souffrances ignorées

03/03/2024 13:07

À cheval entre les régions de Saint-Louis et de Louga, écartelé entre les Communes de Keur Momar Sarr (dont il est administrativement rattaché), Sakkal, Gnith, Diama et Fass-Ngom, ce village souffre de tout. L’unique borne-fontaine ne coule qu’à 03 heures du matin. La corvée d’eau nocturne est quotidienne, dans le noir (parce que la localité est non d’électrifiée). Des bidons à perte de vue se mettent en file pour étancher la soif de ses 800 habitants qui se sentent oubliés par l’Etat. Pourtant, le Lac de Guiers qui alimente Dakar et ses environs n’est qu’à 24 kilomètres. Avec une case de santé délabrée, non-fonctionnelle, une école à deux classes sans clôture, une piste d’accès cahoteuse, Teud Biti Santhie, fondé en 1904, lance son cri d’alerte, son appel à la survie… Suivez le récit