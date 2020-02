TAS livre "les vrais raisons de la hausse" de l’électricité



Les raisons qui ont conduit à la hausse des prix de l’électricité le 19 décembre dernier ne refléteraient pas la réalité des faits. C’est du moins ce qu’a révélé la Cellule des Cadres du parti la République des Valeurs. Les camarades de Thierno Alassane Sall, dans un communiqué parcouru par Dakaractu ont fait état de leurs ‘’enquêtes’’ et leur ‘’travail de veille économique’’ qui leur ‘’ont permis d’établir que l’augmentation des prix de l’électricité l’électricité décrétée par le gouvernement le 1er décembre 2019 a été exigée par la Banque mondiale en contrepartie d’un prêt de 180 millions de Dollars US (107 milliards 600 millions de francs)’’.



Ladite structure politique, de citer, en référence, un document publié mi-décembre 2019 intitulé « Troisième Prêt de Politique Publique Multisectorielle » (TP3M). Ouvrage dans lequel, dit ladite cellule, ‘’l’institution annonce que le gouvernement « a augmenté les prix de l’électricité de 10% pour la basse tension, et de 6% pour la moyenne et haute tension » (page 26 du TP3M) afin de remplir une des conditions d’accès à ce prêt. Nul besoin de rappeler à nos concitoyens qui en conservent une mémoire collective bien forte et désagréable que l’augmentation des prix des services publics est un classique des politiques d’ajustement structurel’’.



Pour justifier que ces augmentations sont portées au plus haut niveau de l’État, signale la Cellule des Cadres, ‘’le document de la Banque mondiale fait référence à une lettre signée par le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo qui s’engage au nom du gouvernement, et donc avec l’aval du Président Macky Sall, à garantir « la viabilité financière du secteur à court terme ». Au même moment, les experts de la Banque mondiale concèdent que « les prix de l’électricité (au Sénégal) sont déjà élevés par rapport aux normes internationales », et renchérissent que « les augmentations de prix de l’électricité, bien que possible, ne sont pas la solution à long-terme. » (Page 107 du TP3M)’’.



Cela, ‘’puisque le régime de Macky Sall est incapable de gérer efficacement le secteur et que la corruption empêche toute solution plus rationnelle, ajuster les prix est la solution indésirable à court terme, inopérante à long terme mais nécessaire… semble donc être le raisonnement de la Banque mondiale. Pour Macky Sall, tant pis pour la compétitivité de notre économie, les PMEs sénégalaises, l’emploi et la lutte contre la pauvreté’’, regrette Thierno Alassane Sall et ses camarades de la ‘’République des Valeurs’’.