TAMKHARITE : Une "fête", des symboles et de l'histoire

La Tamkharit ou «Achoura», correspondant au 10e jour du premier mois (Mouharram) de l’année musulmane (de l’Hégire) 1441, sera célébrée le lundi 09 ou le mardi 10 septembre 2019, c’est selon. Au Sénégal où le croissant lunaire a été aperçu le samedi 31 septembre dernier, elle sera fêtée mardi prochain; le dimanche 1er septembre étant considéré comme le 1er jour de Mouharram 1441 par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC).