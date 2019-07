TABASKI 2019 : Saint-Louis se fixe un objectif de 250.000 moutons

Toutes les dispositions seront prises de concert avec l’inspection régionale de l’élevage et des productions animales pour couvrir les besoins en mouton estimés à 250 000 têtes pour la Tabaski, dans la région de Saint-Louis (nord), a assuré mercredi Khadim Hann, adjoint du gouverneur en charge du développement.



Il intervenait lors d’un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de Lahid Al Ahda, fête musulmane du sacrifice qui sera prochainement célébrée.



"Toutes les dispositions sont en train d’être prises afin d’assurer un approvisionnement correct du marché en moutons accessibles à toutes les bourses. L’objectif porte cette année sur 250 000 têtes", a-t-il notamment souligné.



L’autorité administrative a soutenu que la région de Saint-Louis était parvenue à atteindre l’autosuffisance en moutons l’année dernière.



Il a assuré que le même dispositif ayant permis d’atteindre ce résultat sera maintenu et même renforcé à travers des mesures d’assouplissement du contrôle technique, de l’exonération de certaines taxes et une certaine tolérance sur le transport des bêtes.



"Les services communaux vont assurer une disponibilité de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement, sur les sites de vente à travers des aménagements pouvant permettre aux éleveurs d’évoluer dans de bonnes conditions", a indiqué Khadim Hann.



Les représentants d’acteurs locaux de l’élevage, de collectivités territoriales et de services et structures concernés par la préparation de la Tabaski ont participé à ce CRD organisé à la gouvernance de Saint-Louis.



APS