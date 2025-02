Suspension des programmes de l’USAID : Guirassy alerte sur les répercussions sur l'éducation

05/02/2025 10:05

La suspension des programmes de l'USAID aux États-Unis a un impact majeur sur l'éducation au Sénégal, comme l'a souligné le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy. Cette décision affecte particulièrement l'enseignement des langues nationales. Face à cette situation, le Sénégal doit revoir ses priorités et prendre les rênes de ses réformes éducatives.



Lors d'une réunion, M. Guirassy a insisté sur les conséquences négatives de ce retrait de l'appui de l'USAID, qui a un impact important sur les activités du ministère de l'Éducation.



Il a également souligné la nécessité pour le Sénégal de réfléchir à sa souveraineté et de ne plus dépendre autant du financement extérieur.