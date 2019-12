Suppression des mandats : Serigne Mbacké NDIAYE persiste

La polémique enfle dans l’affaire de la suppression de la limitation des mandats présidentiels.



Benoît Sambou, coordonnateur du pôle des plénipotentiaires de la majorité à la commission du dialogue politique, s’est fendu, hier, d’un communiqué pour démentir les velléités de proposition d’une suppression de la limitation des mandats présidentiels.



Dans un entretien avec L’Observateur, Serigne Mbacké Ndiaye, qui a levé le lièvre, assume ses propos.



«J’ai fait cette proposition de suppression de limitation des mandats présidentiels au nom de notre coalition (Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme : Rappel)».



L'ancien porte-parole de Me Abdoulaye Wade d'insister : «Ce que la presse a dit, c’est moi qui l’ai dit. Et ce n’est pas la première fois, ni la dernière fois. Je vais continuer à le dire».





Et de révéler, dans la foulée, qu’il bénéficie de beaucoup de soutiens, et non des moindres, au sein de la majorité à propos de la non-limitation des mandats présidentiels.





Seneweb