Succession de Macky Sall : Amadou Ba tisse sa toile ...

Le ministre des Affaires Etrangères, Amadou Ba n’a pas encore publiquement affiché ses ambitions présidentielles. Pour l’instant, il respecte scrupuleusement la consigne de son chef, le président Macky Sall qui a donné l’ordre à tous les responsables Apéristes de taire leurs ambitions présidentielles. Mais en même temps, il cherche et obtient du soutien à Touba, plus précisément auprès du très influent Serigne Abdoul Karim Mbacké. En effet, dans une vidéo largement diffusée dans les réseaux sociaux, on voit le guide religieux l’adouber.



«C’est toi que les Sénégalais aiment», lui dit le marabout en wolof. Une audience qui risque de conforter certains Apéristes, principalement ceux de Fatick, qui le soupçonnent d’être derrière Sory Kaba qui a «invalidé», dimanche dernier, la candidature du président Macky Sall. En effet, les Apéristes de Fatick affirment que Sory Kaba est «téléguidé» par des responsables du parti qui ont des agendas cachés. Et sans citer de nom, le ministre des Sports Matar Ba, qui est par ailleurs le responsable de l’Apr dans la région, et ses hommes, invitent ceux qui ont des ambitions cachées à se découvrir et à faire comme Macky Sall en 2008: avoir le courage de monter leur propre parti et solliciter le suffrage des Sénégalais le moment venu.



«Si Sory ne la boucle pas, nous allons, dans les jours à venir, citer les noms de toutes les personnalités politiques, tapies dans l’ombre, qui entendent agir contre les intérêts du parti, de la coalition Benno Bokk Yaakaar et du Président Macky Sall. Fatick n’acceptera pas de notre parti l’Apr et de notre coalition qu’un débat prématuré de 2024 occupe nos efforts et notre temps», assènent encore les partisans de Macky Sall. Responsable du parti au pouvoir dans la commune des Parcelles assainies et à Dakar, Amadou Ba a été pour beaucoup, l’artisan de la victoire du président Macky Sall à Dakar, lors de la dernière élection présidentielle. Ce qui fait de lui un candidat sérieux à la succession de Macky Sall à la tête de l’Apr.





WALF