Stratégie rizicole : vers une mécanisation concertée dans la vallée du fleuve Sénégal

29/10/2025

Un atelier de partage sur la stratégie de mécanisation du Projet de Production de Riz Irrigué dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PPRI-VFS) s’est tenu ce mardi au siège d’African Rice à Saint-Louis. Cette rencontre a réuni producteurs, techniciens, représentants de l’État et partenaires techniques et financiers autour de la mise en cohérence des efforts pour moderniser la riziculture irriguée.





Le projet, financé par la coopération japonaise, l’Asie et l’État du Sénégal, vise à renforcer la souveraineté alimentaire à travers la transformation durable de la filière riz. Il est mis en œuvre par la SAED à travers l’unité de gestion du PPRI.





« C’est avec un grand plaisir et un profond sentiment d’engagement que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de partage », a déclaré Omar Son, coordonnateur adjoint du projet.



« Votre présence illustre l’intérêt et la détermination de chacun à accompagner la modernisation de notre agriculture et à soutenir la réussite de ce projet structurant pour la vallée du fleuve Sénégal », a-t-il indiqué.





Le projet entend répondre à plusieurs défis structurels de la filière riz, notamment le faible niveau de mécanisation, les pertes post-récolte, l’inadéquation des équipements et les problèmes de maintenance du matériel agricole.



Selon M. Sow, l’objectif de l’atelier est de « partager la stratégie issue d’un travail de terrain, recueillir les observations des parties prenantes et définir un cadre cohérent de mise en œuvre en synergie avec la Stratégie Nationale de Souveraineté Alimentaire 2024-2029 ».



« Nous voulons éviter les doublons entre les projets dans la vallée, harmoniser les actions et assurer une meilleure appropriation du modèle de mécanisation proposé », a-t-il ajouté.





Ibrahima Sall, conseiller technique au ministère de l’Agriculture, a pour sa part souligné que cette démarche s’inscrivait pleinement dans les priorités nationales.



« Dans la lettre de politique sectorielle, nous avons identifié huit programmes stratégiques. Parmi eux, la mécanisation occupe une place centrale, au même titre que les coopératives agricoles communautaires, la digitalisation de l’agriculture et le renforcement du stockage », a-t-il expliqué.





M. Sall a rappelé les limites des anciennes approches, où des équipements étaient distribués aux producteurs sans véritable accompagnement.



« On veut maintenant partir d’un diagnostic clair pour savoir exactement quels types d’équipements sont adaptés et comment assurer leur gestion durable sur le terrain », a laissé entendre M. Sall.





L’atelier, placé sous le signe de la concertation, devrait déboucher sur une feuille de route opérationnelle pour renforcer les performances de la riziculture irriguée dans la vallée et contribuer à l’objectif d’autosuffisance en riz.



