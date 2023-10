"Stop au massacre de Gaza" : une foule de manifestants propalestiniens à Paris

22/10/2023 19:47

En soutien aux Palestiniens, des milliers de personnes ont manifesté dimanche place de la République, à Paris, demandant l'arrêt des opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza. Il s'agissait du premier rassemblement parisien depuis que le Conseil d'État a levé leur interdiction systématique.