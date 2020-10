Stigmatisation des musulmans : des mosquées avertissent Macron contre "l'escalade délétère"

Un collectif de mosquées et d’associations musulmanes de l’Île-de-France a mis en garde Emmanuel Macron contre "l’escalade délétère que prend le traitement de l’islam et des musulmans" en France, qualifiant de « flou » le concept de "séparatisme".