Statut spécial de la ville de Dakar : Me Wade dit niet et menace de sortir dans la rue

XALIMANEWS : Me Abdoulaye Wade a reçu en audience, vendredi dernier, l’avocat Abdoulaye Tine de l’Union sociale libérale (USL), à son domicile sis sur la Corniche Ouest. Au menu des discussions : le statut spécial pour la ville de Dakar. Le pape du Sopi a fait savoir à la robe noire qu’il va descendre dans la rue, si ce projet est mis en œuvre par Macky Sall.