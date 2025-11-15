Standard & Poor’s abaisse la note de la dette sénégalaise à CCC+, évoquant des “finances précaires”

15/11/2025

L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) a annoncé ce vendredi 14 novembre l’abaissement de la note de la dette à long terme du Sénégal, qui passe de B- à CCC+, invoquant des « finances précaires » et un contexte économique et politique incertain.





Cette nouvelle notation place le Sénégal au 17e échelon sur l’échelle de S&P, dans la catégorie des émetteurs à haut risque de non-remboursement. En complément, l’agence a attribué au pays la mention « CreditWatch », signalant un risque accru d’abaissement supplémentaire dans un avenir proche.





Cette décision intervient alors que le pays est engagé dans d’importants efforts de réformes économiques, dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires, une hausse de l’endettement, et des incertitudes liées à la transition politique.





