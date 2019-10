St-Louis : lancement d’une campagne de collecte de dons pour enfants défavorisés et daaras de la ville

77 651 23 10 - 77 977 20 56

L’association « Par Devoir » lance la quatrième édition de sa campagne de collecte de fonds et de fournitures scolaires destinés aux enfants issus de familles démunies et de dons à remettre aux daaras. Cette dynamique suit l’élan de solidarité impulsée depuis 2016. Dans cette optique, l’association réitère son appel à soutien aux bonnes volontés de la ville pour la tenue de la cérémonie de distribution prévue le samedi 26 octobre 2019.L’initiative compte sur « la mobilisation des acteurs sociaux comme le réseau des blogueurs du Sénégal » et « la mise à contribution du cercle relationnel, familial et amical des membres et sympathisants de l’association », note un communiqué transmis à NdarInfo.Pour participer à cette opération humanitaire, contactez :Ou