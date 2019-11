St-Louis : Un accident entre RAO et GANDON fait un mort et plusieurs bléssés

Un violent accident s’est produit ce jeudi, 7 novembre 2019, hier vers 19 heures, entre Rao et Gandon. Il s’agit d’un bus immatriculé KL 5070 C, qui est entré en collision avec un véhicule de type L200, immatriculé SL 3558 B.



Selon des témoignages recueillis sur place par le journal, le chauffeur du L200 était descendu de la chaussée et c’est au moment de revenir sur celle-ci qu’il aurait violemment heurté le bus qui était en provenance du Fouta.



Le Bilan fait état d’un mort et de plusieurs blessés qui sont actuellement à l’hôpital régional de Saint-Louis.



Emedia.sn