Deux électriciens qui tentaient de réparer une défaillance sur l’un des projecteurs du stade Mawade WADE ont chuté du haut de l’infrastructure, jeudi, vers les coups de 20 heures. Pape NDIAYE en service à la Mairie de Saint-Louis a perdu la vie sur le coup. Son collègue a été admis aux urgences de l’hôpital régional de Saint-Louis.



Une enquête devrait déterminer les véritables causes de cet accident tragique et situer les responsabilités. Toutefois, une source parle d’une désagrégation du support qui les tenait au moment de l’intervention. Une autre évoque l'escalade du pylône par la victime sans ses équipements de protection.



Décrit comme un « débrouillard », « disponible et amoureux de son travail », « Keuz » comme le surnomment ses proches, part en laissant derrière lui, une femme et un enfant.



