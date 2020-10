Sportif et touché par le Covid-19, il témoigne: “L’impression de courir un 100m quand je monte les escaliers”

Jean-Paul Tornatore (36 ans) est éducateur dans une école secondaire et professeur de karaté. Encore en pleine forme, il y a quinze jours à peine, le Visétois traîne aujourd’hui “une multitude de symptômes” liés au Covid-19. “J’ai notamment perdu de la force et de la sensibilité dans la jambe droite”, précise-t-il. “Je n’ai pas le profil d’une personne qui aurait pu être mal en point. Et pourtant...”