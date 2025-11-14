Souveraineté pharmaceutique : le Sénégal va lancer la construction de sa première usine nationale

14/11/2025

Le Sénégal vient de poser un jalon important dans sa marche vers la souveraineté pharmaceutique avec la signature d’un contrat de bail de 25 ans entre la SEN-PNA (Société d’Exploitation Nationale de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement) et l’APIX-ZES, portant sur une parcelle de 9 hectares au sein de la Zone Économique Spéciale Intégrée de Diass (ZESID).





Ce site abritera le premier complexe pharmaceutique national, une infrastructure stratégique dédiée à la production locale de médicaments essentiels et au développement de services médicaux avancés.





Pour Dr Seydou Diallo, directeur général de la SEN-PNA, cette signature marque « un acte historique pour l’avenir sanitaire et industriel du Sénégal ». Le projet s’inscrit dans la vision « Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation » portée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.





La SEN-PNA, en pleine transformation depuis plus d’un an, affiche une nouvelle orientation fondée sur la rigueur, la transparence, la performance et l’ambition industrielle. « Notre objectif est clair : passer du rôle de distributeur à celui de catalyseur industriel », a déclaré Dr Diallo, soulignant la nécessité de réduire la dépendance pharmaceutique extérieure.





Le futur complexe pharmaceutique de Diass symbolise cette rupture stratégique : affirmer la capacité nationale, assumer la souveraineté sanitaire et construire une industrie pharmaceutique locale compétitive.





