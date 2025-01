Souveraineté Alimentaire : à Saint-Louis, les assises nationales du riz indiquent la voie à suivre

17/01/2025 07:14

Saint-Louis vibre au rythme de la filière rizicole à l'occasion de des Assises Nationales du Riz, lancéées jeudi et présidées par le ministre de l’Agriculture Docteur Mabouba DIAGNE. Initiative conjointe de la SAED (Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal) et du CIRIZ (Comité Interprofessionnel du Riz du Sénégal), cette rencontre a été une occasion pour faire un état des lieux et envisager les voies d'une amélioration tangible de la production de riz dans le pays.