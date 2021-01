Souvenirs d’Ousmane Masseck NDIAYE : Le témoignage poignant de Me Abatalibe GUÈYE (vidéo)

09 janvier 2013 - 09 janvier 2021, il y a 09 ans que nous quittait Ousmane Masseck NDIAYE. Maire exemplaire, bâtisseur constant à l’esprit novateur, les souvenirs de son volontarisme et de son engagement fulgurant pour le rayonnement de la ville ne pourront s’effacer dans la mémoire des Saint-Louisiens. Pour ressusciter sa belle action incrustée à la postérité, nous avons tendu le micro à Me Alioune Abatalibe GUÈYE, l’un de ses plus proches collaborateurs de l’ancien ministre. Il nous livre ses souvenirs qu’il retient de l’homme.