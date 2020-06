1. Abdoulaye Mamessine BA le 25/06/2020 13:13



La réconciliation ou l’apaisement

Que de rues, de places, de ponts et d’instituts non encore baptisés à Saint- Louis ! Ces lieux, structures et infrastructures doivent être nommés en l’honneur de nos valeureux Africains, et l’un d’entre les sites en la mémoire de Georges Floyd.

Renforçons et consolidons, plus qu’hier, la coopération et le partenariat avec l’étranger, plus précisément avec la puissance- mère et même avec l’état d’Iraël. Il n’y a rien à perdre.

Saint- Louis est la synthèse harmonieuse de toutes les cultures et de toutes les civilisations, qu’elles proviennent d’occident ou d’orient. Mon père m’avait appris, ceux qui portaient les plus beaux pantalons, à Saint-Louis de l’époque, maîtrisaient le coran mieux que les autres.

Saint- Louis, havre de paix, terre de pardon et de tolérance, réputée pour sa téranga légendaire où le plus humble des étrangers est et fait comme chez lui.

D’illustres marabouts y ont séjourné. D’éminents hommes d’état y ont fait leurs humanités. Monsieur Amath DANSOKHO, plusieurs fois maire de Kédougou, sa dernière volonté fut son inhumation à Saint- Louis du Sénégal. Feu Golbert DIAGNE n’aurait jamais renié ses origines Saint-louisiennes. Son Excellence, l’admirable, l’actuel a pris une saint- louisienne comme épouse.

Mes chers compatriotes ! Ne nous trompons pas de cible. Ne nous laissons pas égarés par des oiseaux de mauvais augure. Chaque ville, ne confondons pas, a sa spécificité et ses particularités. Soyons fiers des nôtres. Gardons notre identité et préservons notre patrimoine. C’est à ce prix que nous serons respectés. Voilà notre contribution à la face du monde.

Se risquer à tourner le dos à la coopération franche et loyale avec la France, première partenaire de taille du Sénégal, par le biais de la vieille ville, n’est pas rassurant. A mon sens, cela relèverait de l’ignorance et de l’ingratitude.

Ne pas rompre les relations que Dieu a scellées il y a plusieurs siècles.