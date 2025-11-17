Souleymane Bachir Diagne couronné par le Prix Paris-Liège de l’essai 2025

17/11/2025

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a remporté le Prix Paris-Liège de l’essai 2025, pour son ouvrage intitulé Universaliser, publié aux éditions Albin Michel. L’annonce a été faite ce dimanche par la ville de Liège sur son site officiel, précisant que le choix a été arrêté après deux délibérations successives tenues à Paris et à Liège.





La cérémonie de remise du prix aura lieu le jeudi 20 novembre prochain à 18h, à la librairie PAX, située place du XX Août à Liège.



Dotée d’une récompense de 10 000 euros, soit un peu plus de six millions de francs CFA, cette distinction est attribuée chaque année au meilleur essai en sciences humaines écrit en langue française et publié au cours de l’année précédente. Le prix est organisé par la ville de Liège, avec le soutien de la ville de Paris.





Dans Universaliser, Souleymane Bachir Diagne interroge la question de l’universel à l’heure des replis identitaires et des tensions culturelles. L’auteur y défend l’idée d’un universel enrichi par les particularismes, appelant à une œuvre commune de l’humanité.



Il affirme qu’aucune région du monde ne peut à elle seule définir ce qu’est l’universel et plaide pour une élaboration collective, à travers une « philosophie du décentrement ». Le jury a salué la qualité de l’écriture, la rigueur intellectuelle et l’originalité du thème abordé.





Philosophe reconnu, spécialiste de l’histoire des sciences et de la pensée islamique, Souleymane Bachir Diagne a été conseiller pour l’éducation et la culture du président Abdou Diouf avant d’enseigner à l’Université de Dakar, puis à l’Université Columbia de New York. Il est également l’auteur de En quête d’Afriques (2018) et de Langue à langue(2022), tous deux parus chez Albin Michel.





Par cette récompense, le jury distingue une œuvre qui propose une réflexion accessible à un public large, en prise directe avec les enjeux contemporains du vivre-ensemble à l’échelle mondiale.







