Sory Kaba : « Macky Sall entame son dernier »

Les sorties se suivent et ne ressemblent guère à propos d’un éventuel 3ème mandat du président Macky Sall. Invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche, le Directeur général des sénégalais de l’extérieur a déclaré que « la constitution oblige le président Macky Sall à ne faire que 2 mandats ».



« La constitution est verrouillée et Macky Sall a clos le débat. Il ne peut faire que 2 mandats », a ajouté Sory Kaba.

Selon lui, « la seule chose qui compte actuellement pour le président Macky Sall est la mise en oeuvre du PSE 2. Le réel promis et réalisé au profit du porte-étendard du parti aux prochaines élections de 2024 ».



