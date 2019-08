Sortie polémique de Macky sur Khalifa : "Le Président a manqué de finesse…"

Docteur en Communication, Mamadou Diouma Diallo est d’avis que le président de la République, Macky Sall a « manqué de finesse dans sa communication relative à la grâce présidentielle pour Khalifa Sall ». Ainsi, dans cet entretien accordé à Seneweb, l’enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, a regretté cette sortie avant d’y déceler des erreurs surtout avec le choix des mots « volonté » et « désir ». Egalement, il s’est exprimé sur les vacances de Macky Sall passées hors du pays.