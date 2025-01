Sortie du Sénégal de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA) : De quoi parle-t-on ? Par Dr Abdoulaye DIÈYE/Économiste

07/01/2025 13:53

Un débat sur une éventuelle sortie du Sénégal de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA) anime l’espace public ces derniers jours. De quoi s'agit-il? Que veut dire sortir des PMA? Qu'en est-il de la sortie du Sénégal des PMA et quels sont les défis et opportunités liés ?