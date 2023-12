Sonko, victime d’un nouveau malaise au Cap Manuel

11/12/2023 20:05

Ousmane Sonko, a été victime, d’un nouveau malaise au Cap Manuel, lieu où il est détenu. C’est une révélation faite ce lundi 11 décembre, par Cheikh Tidiane Dièye, lors d’une conférence de presse organisée par les « Leaders alliés du candidat Sonko» (Lacos). D’après lui, la santé du maire de Ziguinchor est critique.



« Les médecins, les avocats et ceux qui lui sont proches nous ont annoncé que Ousmane Sonko a fait un malaise très grave et il a perdu connaissance. Les médecins sont avec lui en train de le réanimer et de l’aider. Cela est d’une gravité inouïe », a révélé Cheikh Tidiane Dièye, leader du mouvement Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg.



« Nous interpellons le Président et lui dire que nous le tenons pour être le seul et unique responsable de l’intégrité physique et mentale de Ousmane Sonko, leader de l’opposition», ont-ils dit.