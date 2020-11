Sonko reconcilie Barthélémy Diaz et Me Moussa Diop

Que mijote le trio Ousmane Sonko, Me Moussa DIOP, et le maire de Mermoz sacré cœur Barthelemy Diaz? En tout cas, sur sa page Facebook, l’ex directeur général de la société de transport Dakar Demm Dikk a annoncé qu’ils se sont retrouvés aujourd’hui à la demandes des sénégalais.



« Mes chers compatriotes, sur la demande d'une grande partie d'entre vous, de dignes et patriotiques fils de la nation se sont retrouvés aujourd'hui autour de l'essentiel : le Sénégal. –Président Me Moussa DIOP », lit-on dans son post sur sa page Facebook.