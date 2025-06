Sonko entame une visite stratégique en Chine : cap sur les échanges économiques avec Hangzhou

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a entamé ce samedi une visite officielle de plusieurs jours en République populaire de Chine. Sa première escale s’est tenue à Hangzhou, capitale dynamique de la province du Zhejiang, où il a rencontré le Gouverneur Liu Jie pour un échange centré sur la coopération économique, industrielle et technologique.



Reconnue comme un pôle majeur d'innovation et de croissance, Hangzhou abrite de grandes entreprises technologiques, dont Alibaba, et symbolise la montée en puissance de la Chine dans les secteurs de pointe. Le choix de cette ville pour démarrer la visite n’est pas anodin : elle représente l’un des modèles de développement urbain et technologique les plus admirés d’Asie.



Durant cette première journée, les discussions ont mis en lumière le potentiel d’un partenariat renforcé entre le Sénégal et la Chine. Les autorités chinoises considèrent Dakar comme une porte d’entrée stratégique vers l’Afrique de l’Ouest, une région en pleine croissance, tant sur le plan économique que démographique. Le Premier ministre Sonko et le Gouverneur Liu Jie ont exploré des pistes de collaboration dans les domaines des infrastructures, de l’industrie manufacturière, des technologies vertes, ainsi que du transfert de compétences et de savoir-faire.



Cette visite officielle marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays. Elle s'inscrit dans la continuité d’une coopération sino-sénégalaise active depuis plusieurs décennies, mais avec un nouvel élan depuis l’arrivée au pouvoir d’Ousmane Sonko. Son gouvernement souhaite diversifier ses partenariats économiques à l'international, et la Chine, deuxième puissance économique mondiale, figure parmi les partenaires clés ciblés.



Le chef du gouvernement est accompagné d'une importante délégation composée de plusieurs ministres et directeurs généraux, soulignant la dimension multisectorielle de cette mission. Le programme des jours suivants prévoit des visites industrielles, des forums économiques, ainsi que la signature de plusieurs accords de coopération.