Sonko : « J’allais en France même quand j’étais dans l’opposition »

En déplacement en Italie, le Premier ministre Ousmane Sonko a échangé avec la diaspora sénégalaise autour du Plan de redressement. Devant ses compatriotes, il a tenu à répondre aux critiques affirmant qu’il éviterait de se rendre en France.





« Quand on a décidé de faire cette rencontre ici, j’ai entendu certains dire que Sonko a boycotté la France. On n’a pas ce problème, notre maturité politique dépasse cela. Car je m’y rendais déjà quand j’étais dans l’opposition », a-t-il déclaré.





Le chef du gouvernement a rappelé s’être rendu en France à plusieurs reprises : en 2016 lors de la publication de son livre sur le pétrole, en 2018 pour une tournée politique et en 2019 après l’élection présidentielle.





« En 2022, durant les évènements, le président français avait envoyé des émissaires qui m’ont trouvé à Dakar. Je les ai reçus et nous avons discuté. Donc on n’a pas ce problème. Nous avons des rapports avec tout le monde, nous n’avons de problème avec aucun pays. Mais personne ne mettra son genou sur notre cou. C’est clair », a martelé Ousmane Sonko.





Concernant l’invitation de BpiFrance, le Premier ministre a précisé : « Ils m’ont invité. Mais j’ai réservé ma réponse. Je leur ai dit que la période choisie coïncide avec celle du voyage du président Diomaye aux Nations unies. Le président de la République et son Premier ministre ne doivent pas s’absenter du territoire national au même moment. Donc je n’ai jamais promis d’honorer cette invitation. »





