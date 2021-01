Après seulement une semaine à la tête des États-Unis, Joe Biden est déjà plus populaire que Donald Trump ne l’a jamais été, en quatre ans de mandat, a révélé un sondage publié, mercredi 27 janvier.Une semaine après son entrée à la Maison Blanche, Joe Biden est déjà plus populaire que Donald Trump ne l’a jamais été, en quatre ans de mandat. Une enquête de l’université Monmouth, conduite entre le 21 et le 24 janvier auprès de 809 personnes, enregistre 54% d’opinions favorables envers le nouveau président américain, contre 30% de mécontents et 16% d’indécis. Ce taux est “plus important qu’à n’importe quel moment du mandat de Donald Trump”, précise ce sondage.Une enquête réalisée, peu de temps avant l’investiture par l’institut Gallup, avait souligné que Donald Trump quittait la Maison-Blanche avec seulement 34% d’opinions favorables, un plus bas historique. Le républicain avait démarré sa présidence avec 45% de satisfaits et avait atteint 49% début 2020. D’autres sondages indiquent également que Joe Biden bénéficie d’une bonne popularité aux premiers jours de son mandat : 56% pour Morning Consult et 63% pour Hill-HarrisX.Toutefois, Monmouth et d’autres enquêtes soulignent que les partisans et opposants du nouveau président américain sont profondément divisés, en fonction de leurs opinions politiques. Joe Biden bénéficie d’un taux d’approbation de 90% chez les démocrates, contre seulement 15% chez les républicains et 47% chez les indépendants.Selon le site fivethirtyeight.com, Donald Trump a été le premier président à ne pas connaître de “lune de miel” avec les Américains au début de son mandat, avec une popularité moyenne de 41,4% sur ses six premiers mois au pouvoir, loin de Barack Obama et ses 60% ou encore de George W. Bush et ses 53,9%.