Sonatel - Forcing pour augmenter ses tarifs - La crise qui ne dit pas son nom

Pour les dessous liés au forcing de l'augmentation de ses tarifs, la Sonatel est en réalité en crise, comme nous l'apprend Libération. Sec chiffres baissent et chutent en roue libre.





Pour le journal, le résultat net du groupe s'est détérioré. Le chiffre d'affaires du "segment Voix et Sms mobile" a baissé de 7%, celui du "segment international" de 24%.



Libération révèle que depuis fin mars, le nombre d'abonnés à l'internet mobile a chuté.



Pour rappel, il y a près d'un mois, la Sonatel a supprimé certains de ses services pour en mettre d'autres, plus chers et ce, au grand dam des consommateurs. D'où des manifestations de boycott de la part de ces derniers.



Même le Président de la République n'a pas approuvé la mesure et l'Artp aussi avait sommé à la structure de revenir à l'ancienne formule.





LERAL