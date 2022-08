Sommet Ticad à Tunis : Embalo boude la cérémonie, les regrets de Macky

28/08/2022 06:10

Le président de la Guinée Bissau et président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Umaro Sissoco Embalo, a quitté la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), ouverte samedi à Tunis, pour protester contre la participation du Polisario imposée par la Tunisie, apprend-on de source diplomatique.



Cette décision vient conforter la position d’un grand nombre de pays africains dont le Sénégal qui a regretté que ce rendez-vous de la Ticad soit marqué par l’absence du Maroc, un éminent membre de l’union africaine, faute d’un consensus sur une question de représentation.



Le Maroc a décidé de ne pas participer au 8ème Sommet de la TICAD qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août et de rappeler immédiatement en consultation l’ambassadeur du Royaume à Tunis « suite à l’attitude de ce pays dans le cadre du processus du forum de coopération Japon-Afrique qui vient confirmer de manière flagrante son hostilité à l’égard du Royaume ».



Le président sénégalais Macky Sall, qui assure la présidence de l’Union africaine, a regretté, samedi, l’absence de la représentation du Maroc lors de la séance d’ouverture de la huitième session de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique organisée par la Tunisie.



Macky Sall a quitté Dakar ce vendredi 26 août 2022 pour prendre part à la 8ième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) en Tunisie qui se tiendra du 27 au 28 août à Tunis