Solidarité scolaire : Le MCDS dote l’école Nalla Ndiaye de fournitures pour 720 élèves

17/10/2025

Dans le cadre de son programme « Élan de Solidarité Scolaire – Édition 2025-2026 », le Mouvement Citoyen pour le Développement du Sénégal (MCDS) a procédé, ce jeudi, à la remise de fournitures scolaires à l’ensemble des 720 élèves de l’école élémentaire Nalla Ndiaye, située à Darou.





Sous le slogan « Je suis citoyen, je participe pour le développement du Sénégal », cette initiative citoyenne vise à alléger la charge financière pesant sur les familles en cette période de rentrée scolaire, marquée par un contexte économique difficile.



« C’est un geste noble, venu à son heure », a salué Souleymane Faye, nouveau directeur de l’école, soulignant l’importance d’un tel appui pour des parents souvent confrontés à de lourdes dépenses liées aux inscriptions et à l’achat de fournitures. Il a également rappelé que tous les élèves, du CI au CM2, ont été concernés par cette dotation.





Dans une ambiance conviviale, les membres du mouvement ont procédé eux-mêmes à la distribution des kits scolaires, composés de cahiers et de matériel de base. Abdoulaye Kassé, secrétaire général du MCDS, a tenu à remercier tous les contributeurs de cette action à fort impact communautaire.





« Ce genre d’initiative citoyenne est l’essence même de notre engagement. L’école est la base de l’éducation, donc de l’avenir du pays », a-t-il déclaré, avant de rendre un hommage appuyé à Badara Gueye, président du mouvement. « Un homme de développement, de Darou-Médine et de Saint-Louis », dit-il.





Le directeur de l’école a également profité de l’occasion pour appeler les parents à encourager leurs enfants à l’assiduité et à la rigueur dans les études, notant que « les fournitures ne suffisent pas : il faut aussi l’engagement à apprendre ».





Cette étape à Nalla Ndiaye s’inscrit dans un programme élargi du MCDS, qui se poursuivra à l’école François Mbaye Salzman.





