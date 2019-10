Sokhna Aida reste au Sénégal. Un de ses lieutenants cueilli par la Section de Recherches

L’exil annoncé de Sokhna Aida Diallo n’est pas à l’ordre du jour. Elle n’a pas encore quitté le pays. Ni par voie aérienne, encore moins par voie terrestre. La Dieuwrigne universelle des Thiantacônes, qui se terre au Sénégal dans un lieu tenu secret, prépare activement le Gamou, renseignent ses proches au quotidien L’Observateur. Les sources du journal signalent que Sokhna Aida est déterminée à respecter la tradition de son défunt mari de célébrer le gamou avec faste dans le respect des recommandations de l’islam et du Khalife des Mourides.



Par ailleurs, un des proches de la veuve de Cheikh Béthio Thioune est arrêté, hier, à Médinatoul Salam, par la Section de Recherches de Colobane où il est présentement en garde à vue., renseigne Seneweb. À l’origine de l’arrestation Mame Cheikh «Siikar», pour ne pas le nommer, un enregistrement Whatshapp dans lequel il tient des propos discourtois contre le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le mis en cause dément être l’auteur des propos et parle d’une cabale pour le nuire.