Sokhna Aïda Diallo présente ses exuses : " Ma ngui toube" (vidéo)

Nouvelle tournure dans l’affaire Sokhna Aïda Diallo. La veuve de Cheikh Béthio Thioune a présenté ses excuses au khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Après que le khalif général des Mourides a fait une sortie la recadrant, elle a rétro-pédalé et compte ne plus verser dans les interdits du guide des Mourides.



Ne s’arrêtant pas là, elle demande également pardon à toute la communauté mouride et la Oumma Islamique. A ses partisans et proches, elle invite le suivi à la lettre des recommandations du khalif général. Un dénouement heureux après la fatwa de Serigne Mountakha Mbacké.