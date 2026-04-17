Social : Absa Faye promet d'être la voix des équipes de la Croix-Rouge

17/04/2026

La Première Dame du Sénégal, Absa Faye, a effectué, mercredi, une visite au siège de la Croix-Rouge Sénégalaise. En sa qualité de Marraine de l'institution, elle a tenu à saluer l'engagement des équipes sur le terrain, qualifiant l'action humanitaire de « présence humaine, constante et courageuse ».





Cette rencontre marque une étape clé dans l'implication de la Première Dame au sein des structures sociales et humanitaires du pays.





À l'issue de cette visite, Absa Faye a réaffirmé sa volonté de porter les préoccupations de l'institution avec « responsabilité ». Elle a appelé à une mobilisation collective face aux défis humanitaires actuels, s'engageant personnellement à accompagner la Croix-Rouge dans ses missions de secours et d'assistance aux populations vulnérables.



MS

