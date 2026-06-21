Six personnes arrêtées à Thiourigne dans un réseau de drogue “ Kush “

21/06/2026

La Légion de gendarmerie de Dakar, sous le commandement du colonel Malick Faye, a mené plusieurs opérations contre le trafic de stupéfiants, selon le colonel Ibrahima Ndiaye. Ces interventions, conduites par la Brigade de Diamniadio et la Brigade territoriale de Hann, ont permis plusieurs arrestations et d'importantes saisies.





Un réseau démantelé à Thiourigne





Sur la base d'un renseignement faisant état d'un réseau de trafic de drogue de type «Kush» opérant dans le quartier de Thiourigne, les éléments de la Brigade de Diamniadio sont intervenus le mercredi 17 juin, aux alentours de 10 heures. L'opération a permis d'interpeller, en flagrant délit, six individus, dont une femme, tous de nationalité étrangère, dans un appartement servant de base à leurs activités. Ils ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.





La perquisition effectuée sur les lieux a permis la découverte et la saisie de vingt-cinq sachets grand format, quinze sachets petit format, ainsi qu'une importante quantité de drogue «Kush» en vrac, pour un poids total estimé à deux kilogrammes.





Une autre saisie à Yarakh





Le même jour, la Brigade territoriale de Hann a procédé à l'arrestation d'un individu pour détention, offre ou cession de drogue. Placé sous surveillance puis en filature à la suite d'un renseignement, le suspect a été interpellé à la plage de Yarakh. La perquisition menée à cette occasion a permis la saisie de quatre kilogrammes de chanvre indien, ainsi que la somme de 275 000 francs CFA.

Les enquêtes se poursuivent. La gendarmerie nationale rappelle que son centre d'appel est joignable gratuitement aux numéros 800 00 20 20 ou 123, pour tout renseignement utile.





MS/NDARINFO.COM

