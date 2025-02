Situation financière tendue : le FDR promet de manifester après le Ramadan

27/02/2025 07:41

Dans un contexte marqué par des tensions économiques croissantes, la Conférence des Leaders du FDR met en garde contre la dégradation de la situation financière du Sénégal.



La récente décision de l’agence de notation Moody’s, abaissant la note du pays à B3 avec perspective négative, reflète selon eux des risques accrus en matière de liquidité et de finances publiques. Cette détérioration complique l’accès aux financements internationaux, alourdit le coût de la dette et limite les capacités d’investissement de l’État dans les infrastructures et les programmes sociaux. Par ailleurs, le FDR s’interroge sur la gouvernance et la gestion des institutions après la séance de Questions d’actualité au gouvernement, où le Premier ministre s’est exprimé devant l’Assemblée nationale.



Face à ces défis, le FDR exprime également des préoccupations quant à l’évolution du dialogue social, notamment en ce qui concerne les négociations avec les syndicats et l’impact des mesures économiques annoncées sur le pouvoir d’achat des citoyens. Après avoir finalisé la mise en place de ses structures et défini un plan d’actions, le mouvement prévoit d’engager des consultations avec les autorités religieuses et les forces sociales. En point d’orgue de cette mobilisation, une Grande Manifestation Populaire est en préparation après le mois de Ramadan, avec pour objectif de défendre les acquis démocratiques et les intérêts des citoyens face aux incertitudes économiques.