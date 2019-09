Situation économique du Sénégal : "Il n’y a plus d’argent dans ce pays", informe un consultant en Banque

La situation économique du pays est plus que préoccupante. C’est ce qu'a fait savoir le Consultant bancaire, Mouhamed Dia, qui informe que le déficit commercial du dernier trimestre de l’année 2019, s’est creusé de 150 voire 170 milliards de FCfa.