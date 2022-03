Situation économique : Le Fmi avertit le Sénégal

19/03/2022 20:17

Face à la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, ainsi qu’à l’accroissement des revendications sociales, le Fonds monétaire international (Fmi) conseille au gouvernement de maintenir la discipline budgétaire pour préserver la viabilité de la dette et de garder le cap du programme de réformes pour renforcer la résilience de l’économie.







D’après Le Quotidien, ces recommandations ont été faites suite à une mission hybride d’une équipe des services du Fmi, dirigée par Edward Gemayel, pour la période du 9 au 15 mars 2022.



La visite a permis de dresser le bilan de l’évolution économique récente, d’évaluer les répercussions économiques de la guerre en Ukraine et des sanctions contre le Mali et examiner la progression des réformes appuyées par l’instrument de coordination de la politique économique, l’accord de confirmation et la facilité de crédit de confirmation.

«L’économie sénégalaise a retrouvé, en 2021, sa trajectoire de croissance d’avant la pandémie, grâce à la vigueur de la production industrielle et du secteur des services. La croissance du Pib réel est estimée à 6,1% en 2021, soit environ un point de pourcentage de plus que prévu», a déclaré M. Gemayel à l’issue de la visite.