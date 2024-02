Situation de l'ISRA : communiqué conjoint de l’intersyndicale

02/02/2024 20:27

L’intersyndicale des agents de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) regroupant à son sein le Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Agroalimentaire (SARAA), le Syndicat de la Recherche Agricole et Agroalimentaire (SYNTRA) et le Syndicat de la Recherche Scientifique, Technique et Agroalimentaire (SYRESTA) remercie à travers ce communiqué Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour son soutien inlassable à l’ISRA avec la signature du projet de décret portant organisation et fonctionnement de l’ISRA et l’adoption en Conseil des ministres du projet de décret portant règlement d’établissement de l’ISRA.



De même, elle remercie vivement Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire (MAERSA), Monsieur Samba Diobène KA, qui depuis sa nomination à la tête de notre département ministériel porte une attention toute particulière aux préoccupations des agents de l’ISRA.



Toutefois, au moment où ce communiqué est rendu public, nous constatons malheureusement, que le décret portant sur le règlement d’établissement n’est toujours pas signé. Le personnel de l’ISRA déplore la lenteur constatée sur la signature de ce décret pourtant adopté en Conseil des ministres depuis le 06 décembre 2023.



Par ailleurs, le troisième projet de décret portant modification du décret fixant l’échelle des salaires des agents de l’ISRA n’a toujours pas été adopté en Conseil des ministres.



Nous rappelons que les autorités de tutelle avaient pris l’engagement ferme lors du marathon budgétaire à l’Assemblée nationale de finaliser la signature et l’application des nouveaux textes de l’ISRA avant la fin de l’année.





Ainsi, à travers ce communiqué, les chercheurs et assimilés ainsi que le personnel d’appui de l’ISRA viennent porter à la connaissance des Sénégalais et de Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Chef de l’État, de cette situation et ses conséquences très désastreuses pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire. En effet, depuis deux années bientôt, ce retard accusé dans la revalorisation des salaires des agents de l’ISRA a fait que 15 chercheurs ont quitté l’ISRA vers d’autres structures. Ainsi, nous demandons au Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Macky Sall, d’instruire le traitement diligent pour la signature et l’application des nouveaux textes réglementaires de l’ISRA, sans quoi tout l'intersyndicale de l’ISRA va décréter dans les jours à venir un mot d’ordre de grève illimité jusqu’à leur application effective.

Fait à Dakar, le 02 février 2024