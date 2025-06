Site touristique de Mbodiène : Plus de 15 000 emplois directs attendus

Le projet d’aménagement du site touristique de Mbodiène devrait générer, dès sa première phase, plus de 15 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects.

‎

‎C’est ce qu’a indiqué le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Serigne Mamadou Mboup, qui estime que « les retombées dudit projet sont majeures ».

‎

‎Selon lui, « des dizaines de familles seront positivement impactées, dans la mesure où un emploi direct génère en moyenne trois à quatre emplois indirects ».

‎

‎Le projet représente ainsi une opportunité sans précédent pour les populations locales, notamment les jeunes et les femmes, qui bénéficieront de formations, d’emplois durables et de perspectives de carrière dans des secteurs variés, selon un document officiel publié par la SAPCO.

‎

‎Pour renforcer l’attractivité et la sécurité du site, Serigne Mamadou Mboup a également annoncé la mise en place de dispositifs sécuritaires, incluant une police touristique et une brigade de gendarmerie.

‎

B.D