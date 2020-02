Sidy Ndao ou quand un chercheur sénégalais développe le premier ordinateur thermique au monde

Cité il y a quelques mois par le Word Economic parmi les 10 jeunes scientifiques qui pourraient représenter de grands espoirs pour l’avenir, le jeune chercheur sénégalais, Sidy Ndao continue de stimuler le monde scientifique et académique. Le docteur Sidy Ndao, fondateur du Dakar American University of Science & Technology (Daust) à Dakar et professeur au Nebraska-Lincoln University, a récemment co-publié des travaux relatifs au fonctionnement d’équipements à des températures extrêmes.



La nanotechnologie pour les températures extrêmes



Ces travaux, disponibles sur nature.com, font suite à l’ambition du directeur de laboratoire à l’Université de Nebraska, de mettre en place des équipements (sur une échelle très petite, nano) résistante à la chaleur. Dans une interview accordée il y a quelques années au Forum “Next Einstein”, il donne l’exemple de l’incapacité des équipements existants de procéder à de travaux sur des surfaces comme Vénus, où la température excède 400°C. Le but de son laboratoire est de mettre en place des équipements capables de résister à ces conditions, grâce aux “portes logiques” dont le fonctionnement est détaillé dans l’article.



Spécialisé en robotique et mécanique, le jeune Sénégalais est aussi le fondateur de l’association SenEcole. Sidy Ndao compte à travers sa fondation, soutenir les études dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), pour le développement durable de l’Afrique.



En plus de l’université Daust à Dakar, il a initié le PARC, une compétition réunissant annuellement collégiens et universitaires autour de leurs travaux sur la robotique. Le professeur compte ainsi changer le “regard” porté sur les africains, qui sont le plus souvent assimilés à des “personnes ayant traversé l’océan” pour fuir leur continent.



LERAL