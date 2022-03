Si cet homme vous suit, Poutine est sur le point de vous tuer

28/03/2022 23:22

Le dissident russe Boris Nemtsov était suivi par un agent du FSB depuis dix mois lorsqu’il est mort en 2015. Officiellement, l’homme qui aurait dû être assis dans le fauteuil de Vladimir Poutine a été assassiné par un groupe de Tchétchènes sans motif précis. Mais le fait que le même agent du FSB ait également suivi trois autres ennemis de Poutine avant qu’ils ne soient victimes de tentatives d’assassinat jette un éclairage différent sur son sort.