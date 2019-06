Seydi Gassama tacle Serigne Bass : ‘’ Ce procureur est soumis à l’Exécutif ’’



Par: Ndéye Rokheya THIANE - Seneweb.com | 26 juin, 2019 à 14:06:05









La sortie, hier, de la présidente de l’Ofnac, est encore commentée ce matin par le directeur exécutif d’Amnesty/Sénégal. Selon Seydi Gassama, ceci est d’une gravité extrême, mais cette sortie prouve encore que la justice du Sénégal est à la solde de l’Exécutif sur l’affaire Aliou Sall - Petro-Tim - Bbc.



Seydi Gassama demande ainsi à Aliou Sall d’aller porter plainte devant les juridictions anglaises, si réellement il milite pour l’éclatement de la vérité, lors de son intervention sur Zik Fm. Pour lui, la justice sénégalaise est aujourd’hui trop chahutée et conforte certains qui doutent de son indépendance.



‘’Ceci est une déclaration qui est d’une extrême gravité, que le procureur de la République ait reçu 19 rapports des corps de contrôle de l’Etat et qu’il se soit assis dessus sans rien faire, à l’occurrence le dossier Petro-Tim pour lequel il a lancé des appels à témoins. Cela montre, encore une fois, combien ce procureur-là est soumis à l’Exécutif, qu’il ne fait absolument rien tant que cela met en cause les personnes qui sont proches du pouvoir actuel’’.



Seydi Gassama de prendre l’exemple sur l’affaire Khalifa Sall. Pour lui, le procureur n’a pas perdu de temps pour s’y atteler et que ceci montre, encore une fois, que Bassirou Guèye roule pour le pouvoir.



‘’Nous avons vu comment, par une vitesse supersonique, il a traité le dossier de Khalifa Sall. Comment le rapport sur la mairie de Dakar a été transmis à ce procureur-là, explique-t-il. Et comment il a diligenté et l’a traité à une vitesse jamais atteinte dans l’histoire judiciaire du Sénégal. Donc, encore une fois, se sont ces pratiques-là qui viennent contribuer à discréditer la justice sénégalaise’’.



Le directeur exécutif d’Amnesty/Sénégal d’ajouter : ‘’Les Sénégalais ont le sentiment que dans ce pays, on a une justice à deux vitesses et cela est vérifié et corroboré par ce que nous avons entendu hier. Comment on peut lui (le procureur) faire confiance pour élucider l’affaire Petro-Tim? La seule chance pour que les Sénégalais sachent la vérité, dans cette affaire, c’est qu'Aliou Sall tienne sa promesse d’aller porter plainte en Angleterre. Nous n’avons pas confiance en ce procureur pour tirer l’affaire au clair.’’



